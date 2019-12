Calciomercato Reggina, ritorno di fiamma per l’attacco: il nome per completare il reparto

9 Dicembre 2019 13:56

Calciomercato Reggina, il club amaranto non si ferma, il nome per complerare l’attacco

CALCIOMERCATO REGGINA – Decima vittoria consecutiva per la Reggina, gli amaranto volano sempre di più in classifica e hanno intenzione di allungare ulteriormente nelle prossime partite. Partita meno brillante del solito quella contro la Viterbese soprattutto per l’atteggiamento della squadra ospite che ha pensato principalmente a difendersi, 1-0 il risultato finale grazie ad un gol trasformato da Denis negli ultimi minuti di partita. La squadra adesso pensa già alla trasferta contro la Sicula Leonzio con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare una squadra già fortissima, in particolar modo l’obiettivo è completare l’attacco. Secondo quanto riporta ‘Alfredo Pedullà’ il nome è quello di Manuel Sarao, 30 anni, vecchio obiettivo della Reggina. Attualmente è un calciatore del Cesena mentre nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Francavilla, 11 gol in 36 partite rappresentano un buon bottino.

