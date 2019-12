Calciomercato Reggina, ecco il primo acquisto della sessione invernale: preso Sarao!

26 Dicembre 2019 22:04

Come confermato da TuttoC, pare sia arrivata l’accelerata decisiva tra l’attaccante Manuel Sarao e la Reggina: tutti i dettagli dell’accordo

Il matrimonio tra la Reggina e Manuel Sarao s’ha da fare. Dopo tante peripezie, corteggiamenti, ammiccamenti, contatti (andati avanti per più di una sessione di mercato), le parti avrebbero finalmente trovato l’accordo. E’ TuttoC a darne notizia, fornendo anche i dettagli della trattativa.

“Un regalo di Natale per la Reggina – si legge – Il club calabrese ha infatti trovato l’accordo per Manuel Sarao, attaccante classe ’89 in forza al Cesena. Secondo quanto raccolto da TuttoC, il giocatore firmerà un contratto fino al 2021, con un’opzione per il rinnovo in caso di promozione del club calabrese in Serie B. Decisivo per la fumata bianca un incontro tra Giovanni Tateo, agente del giocatore, e il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi”.

Si va a rinfoltire, dunque, il reparto avanzato amaranto, a cui serviva un ariete, il classico centravanti alto e utilissimo nei palloni aerei, per il gioco di sponda e per fare a sportellate con i difensori più impostati fisicamente. Caratteristiche che, in parte, avrebbe in rosa soltanto Denis, tuttavia non altissimo e a cui piace spesso venire incontro al pallone e provare a dialogare coi compagni.

Proprio per le motivazioni di cui sopra, la scelta sull’acquisto dell’attaccante può definirsi azzeccata, come spiegato qualche giorno fa dalla nostra redazione in maniera più approfondita.

