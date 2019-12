Calciomercato Reggina: “un grande colpo a parametro zero?”, Taibi risponde così

30 Dicembre 2019 21:52

Calciomercato Reggina, gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dal direttore sportivo Taibi, interessanti indicazioni

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina è scatenata sul fronte calciomercato, la dirigenza si muove per rinforzare una squadra già fortissima. Interessanti indicazioni a ‘Passione Amaranto’ dal direttore sportivo Taibi: “3-4 operazioni? In questo momento ho due nomi in mente, uno è arrivato, l’altro ci sto lavorando. Nei primi giorni di gennaio avrò incontri importanti, al mio rientro parlerò con la squadra. Nessuno ha chiesto di andare via ma con l’arrivo di altri calciatori qualcosa potrebbe muoversi anche in uscita. Non possiamo permetterci distrazioni, sono pronto ad accontentare gli scontenti. Qualsiasi calciatore adesso vuole venire a Reggio, tutti quelli contattati mi hanno dato la disponibilità”. Sui rinnovi di Bellomo e Salandria: “in questo momento la priorità è Bellomo poi vediamo gli altri, cercheremo di accontentare tutti. Per Bellomo ci siamo portati avanti”. Un grande colpo a parametro zero? “Sono attento a 360°, un colpo in prospettiva potrebbe anche esserci”. Sullo scambio Bresciani-Porcino: “questa è una bufala, Porcino è un ottimo calciatore ma ci teniamo Bresciani. Abbiamo ricevuto richieste ma rimandante al mittente”.

