Calciomercato Reggina, gli amaranto tornano sull’esterno del Pisa Daniele Liotti

23 Dicembre 2019 20:08

Archiviato il girone d’andata per la Reggina. Gli amaranto pensano al calciomercato: torna di moda il nome di Daniele Liotti

E’ ora del meritato riposo per la Reggina. Dopo uno strepitoso cammino nel girone d’andata, gli amaranto si godo le vacanze. Nessuna pausa, invece, per i dirigenti, già operativi sul mercato alla ricerca di elementi di spessore per puntellare la rosa. La Reggina non sembra aver bisogno di nuovi acquisti in questo frangente, ma il ds Taibi è già all’opera per regalare a Toscano la ciliegina sulla torta. Tanti i nomi nel mirino, tra new entry e vecchie fiamme. Proprio un calciatore già seguito in passato, e più precisamente nella scorsa sessione estiva di mercato, sembra essere l’obiettivo principale del direttore. Si tratta di Daniele Liotti, esterno mancino in forza al Pisa. Per lui sole due presenze nel campionato di Serie B di questa stagione. I toscani potrebbero privarsi del calciatore e la Reggina sembra essere in prima fila.

Liotti è il classico esterno a tutta fascia, capace di offendere e difendere con la stessa intensità. Grande gamba e ottimo piede, che lo rende capace di crossare e segnare. Per Liotti esperienze in Serie C con le maglie di Juve Stabia, Feralpisalò e Siracusa in passato. Proprio con la maglia dei siciliani la miglior stagione a livello realizzativo: 5 reti. Si tratta di un calciatore calabrese di origine, di Vibo Valentia, e relativamente giovane, classe ’94. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, subito dopo l’apertura ufficiale della sessione di riparazione.

