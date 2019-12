Calciomercato Reggina: “il ds del Livorno vuole riportare Bresciani a casa, proposto scambio con Porcino”

30 Dicembre 2019 12:24

Sempre la fascia sinistra il ruolo caldo in casa Reggina: da Livorno arrivano delle novità di mercato, tutti i dettagli sulla vicenda

A volte ritornano. E’ capitato spesso in passato, sia con calciatori già trattati in precedenti sessioni di mercato (vedi Sarao), sia con calciatori che a Reggio hanno lasciato un buon ricordo. Se poi in riva allo Stretto sei nato e cresciuto, allora è ancora più bello. Toti Porcino è un nome già più volte pronunciato da queste parti, con insistenza dall’avvento della proprietà Gallo. Attualmente si sta giocando le sue chance al Livorno, in Serie B. E’ un esterno sinistro, come Bresciani, in prestito alla Reggina proprio dal Livorno. Stesso ruolo e stesse squadre. Possibile scambio? Dalla città toscana avallano questa possibilità.

“Un giocatore del Livorno – si legge su livorno24.com – sta facendo molto bene in serie C, si tratta di Nicolas Bresciani, esterno sinistro classe ’97, una delle armi delle Reggina capolista solitaria e imbattuta nel girone C di Serie C. Il direttore sportivo della società calabrese Taibi, è intenzionato a rinnovare il prestito del calciatore anche in caso (molto probabile) di promozione in Serie B. Bresciani ha altri due anni di contratto con il Livorno e il giocatore, ambientatosi positivamente in riva allo Ionio, dopo questa stagione, vorrebbe giocarsi le sue carte in cadetteria e restare a Reggio Calabria potrebbe essere la soluzione ideale anche se, viste le prestazioni, anche altri club sarebbero interessati al giovane esterno. Con la riapertura del mercato invernale però il Ds del Livorno Vittorio Cozzella sarebbe intenzionato a farlo rientrare a casa, proponendo alla Reggina uno scambio con Porcino”.

