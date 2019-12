Calciomercato Reggina, colpo di scena da Alfredo Pedullà: “3-4 operazioni a gennaio”

30 Dicembre 2019 21:32

Si muove il calciomercato della Reggina, le indicazioni da parte di Alfredo Pedullà

CALCIOMERCATO REGGINA – Vacanze meritate in casa Reggina dopo una prima parte di stagione veramente impressionante. La squadra di Mimmo Toscano guida la classifica con ampio margine e spera di allungare in classifica già dalle prossime partite. Interessanti indicazioni durante la trasmissione ‘Passione Amaranto’, si è parlato anche e soprattutto di calciomercato. Collegamento telefonico con Alfredo Pedullà: “Sarao? Come avete visto la notizia non è stata priva di fondamento, è il classico attaccante che ti aiuta a risolvere partite complicate, la Reggina ha sempre cercato un calciatore con queste caratteristiche. Può fare altre due-tre operazioni, un centrocampista ed un terzino sinistro. Potrebbe arrivare anche un difensore in caso di recupero lungo di Marchi. Scambio Porcino-Bresciani? Porcino non sembra un obiettivo, potrebbe esserci una sorpresa a sinistra, Liotti è comunque un obiettivo. Guidetti (centrocampista del Feralpisalò) è un altro obiettivo. Anche il Bari sta lavorando per rinforzarsi. Tornando alla Reggina si può pensare anche a qualche svincolato per la prossima stagione e bloccare situazioni per giugno. Donnarumma? Era un obiettivo della scorsa estate”.

