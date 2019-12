Calciomercato Reggina, l’agente di Sarao allo scoperto dopo le ultime voci

14 Dicembre 2019 18:18

Calciomercato Reggina, gli ultimi aggiornamenti che riguardano le voci su un possibile interesse amaranto per Sarao

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina si prepara per la gara di campionato contro la Sicula Leonzio, l’intenzione della squadra amaranto è quella di ottenere l’undicesima vittoria consecutiva. Stagione veramente incredibile per gli uomini di Mimmo Toscano, la Reggina è ancora imbattuta ed in casa ha sempre vinto, adesso una partita sulla carta senza storia ma che non va assolutamente sottovaluta. Nelle ultime ore si è parlato anche di calciomercato ed in particolar modo dell’interesse per l’attaccante Manuel Sarao, si è sbilanciato l’agente del calciatore ai microfoni di TuttoC: “ho letto anche io questa notizia, posso dire che è totalmente priva di fondamento. La nostra intenzione è quella di restare a Cesena (17 prsenze e 2 gol ndr) e di onorare il contratto (scadenza giugno 2021 ndr) fino alla fine. Il mio assistito si trova benissimo in bianconero e solo se la società cambiasse idea potremmo prendere in considerazione altre ipotesi”.

