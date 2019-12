Calciomercato Reggina, l’agente di Bellomo e Liotti parla dei suoi due assistiti

30 Dicembre 2019 11:35

L’agente di Liotti è lo stesso di Bellomo e ha parlato dei suoi due assistiti a ‘Buongiorno Reggina’

Non solo Sarao. Come evidenziato più volte dalla stessa società amaranto, il calciomercato non si dovrebbe fermare al solo attaccante. La conferma è legata all’interesse della dirigenza verso un esterno sinistro. Il nome caldo, si sa, è quello di Liotti. Durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’, è andato in onda un breve spezzone di intervista in cui ha parlato proprio l’agente del calciatore del Pisa, che ha anche Bellomo tra i suoi assistiti.

Queste le parole del procuratore Paolo Paoloni: “Bellomo ancora in amaranto? Assolutamente. E’ sempre stata la volontà del ragazzo, ne abbiamo parlato con Taibi e Gianni e ci sono le condizioni per proseguire e rinnovare, per altri 2 anni“.

“Il Pisa considera Liotti un calciatore importante, il mister D’Angelo si fida molto di lui anche se ci sono degli esterni che stanno giocando di più. Il ragazzo vuole giocare e ha manifestato il piacere, eventualmente, di considerare un’offerta della Reggina. E’ calabrese e conosce piazza e calore. La formula? Tutta da valutare, il Pisa non vuole fare a meno del calciatore”.

