Calcio: daspo a consigliere Lega di Messina, ‘del tutto estraneo’

12 Dicembre 2019 20:02

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) – C’è anche un consigliere comunale della Lega, Pierluigi Parisi, fra le persone destinatarie del Daspo emesso dalla questore di Messina per gli episodi avvenuti durante la partita di calcio del 3 novembre 2019 Acr Messina- FC Messina. Durante l’incontro, un gruppo di tifosi, appartenente appartenenti lla tifoseria organizzata dell’Acr Messina aveva esposto due striscioni con offese rivolte al giornalista sportivo Marco Capuano e al presidente dell’Fc Messina Rocco Arena.

“E’ con profondo stupore che ho appreso di essere stato colpito da un provvedimento di Daspo per fatti, certamente spiacevoli, verificatisi all’interno dello stadio Franco Scoglio – scrive su Facebook il consigliere della Lega – Trattasi di una vicenda che mi vede del tutto estraneo. Chi mi conosce sa che amo da sempre lo sport ed il calcio in particolare e che la violenza, in ogni sua forma e manifestazione, non mi appartiene. Mai, quindi, avrei immaginato di poter essere coinvolto in vicende di questo genere. Probabilmente ho peccato di ingenuità, forse di superficialità, ma è certo che non è mai stata mia intenzione arrecare offesa ad alcuno”.

