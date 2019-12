Statale 106 in Calabria bloccata a causa di una manifestazione, strada riaperta questa mattina

18 Dicembre 2019 12:32

Lungo la statale 106 Radd Jonica a Corigliano Rossano, la circolazione è tornata di nuovo regolare dopo il blocco causato da una manifestazione di alcuni cittadini che protestavano per il rischio di esondazione del fiume Crati. Dal primo pomeriggio di ieri, lungo la Jonica, si sono registrati disagi al traffico veicolare e lunghe code a causa del blocco della statale. Il personale Anas, sul posto in turnazione h24 ha gestito la circolazione, deviando il traffico lungo le strade alternative e presidiando in prossimità degli svincoli della 106Radd (km 16,300) all’innesto con la strada statale 534 ‘di Cammarata e degli Stombi’ (km 25,300).

