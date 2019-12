Calabria: Oliverio consegna il mezzo Usar ai Vigili del fuoco

9 Dicembre 2019 17:46

Calabria: Oliverio ha consegnato al direttore regionale dei Vigili del Fuoco le chiavi del mezzo Usar (Urban search and rescue) che viene utilizzato in operazioni di ricerca delle persone sotto le macerie in caso di crolli di edifici

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha consegnato al direttore regionale dei Vigili del fuoco Oliverio Dodaro le chiavi del mezzo Usar (Urban search and rescue) che viene utilizzato in operazioni di ricerca delle persone sotto le macerie in caso di crolli di edifici. Nel piazzale antistante della sede operativa della Protezione Civile regionale, in località Germaneto di Catanzaro, il presidente Oliverio, parlando con giornalisti, ha dichiarato che “si tratta di uno dei tre mezzi in dotazione della Protezione civile che mettiamo a disposizione dei Vigili del fuoco con i quali, in questi anni, abbiamo costruito una sinergia notevole. Negli ultimi anni abbiamo investito oltre 12 milioni di euro utilizzati anche per l’acquisto di mezzi allo scopo di potenziare il ruolo di grandissimo servizio che svolgono i Vigili del fuoco. In una regione come la Calabria – ha affermato infine Oliverio – particolarmente esposta ai rischi naturali ed a quello sismico in particolare, con la consegna di Usar, che costituisce un fondamentale strumento tecnico-operativo da impiegare in emergenze di rilevante entità, si rafforza ulteriormente il processo di integrazione tra componenti essenziali del sistema di Protezione civile che operano per la tutela dell’incolumità pubblica”. Dodaro ha specificato che “Usar, anche se farà parte del sistema Vigile del fuoco calabrese, all’occorrenza potrebbe essere utilizzato per prestare soccorso anche in altre regioni”. Alla cerimonia di consegna erano presenti anche il dirigente generale della Presidenza della Regione Fortunato Varone; per i Vigili del fuoco anche il comandante provinciale Franco Mario Falbo, il dirigente del soccorso pubblico Fabio Cuzzocrea; per la Protezione civile, il responsabile del volontariato Domenico Costarella e il responsabile rischio ed emergenze Michele Folino Gallo.

