17 Dicembre 2019 10:30

Tragedia in Calabria: un 24enne è morto a causa del ribaltamento del mezzo agricolo che stava guidando

Tragedia in Calabria dove un giovane di 24 anni è morto a causa del ribaltamento di un trattore. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 113 nel territorio del comune di San Pietro a Maida, nel catanzarese.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed i medici del 118. La strada è stata chiusa al traffico.

Foto di repertorio

