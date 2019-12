“I down ci danno la nausea”, grave atto di discriminazione in Calabria. Catalfo: “enorme tristezza”

29 Dicembre 2019 14:28

Calabria, Catalfo: “alle soglie del 2020 discriminare dei ragazzi con la sindrome di Down, dicendosi addirittura nauseati dalla loro presenza in un ristorante dove si trovavano per mangiare una pizza, mette davvero grande tristezza”

“Ho provato un forte senso di tristezza leggendo questa storia che arriva dalla Calabria. Perché alle soglie del 2020 discriminare dei ragazzi con la sindrome di Down, dicendosi addirittura ‘nauseati’ dalla loro presenza in un ristorante dove si trovavano per mangiare una pizza, mette davvero grande tristezza“. E’ quanto afferma il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in un post su Facebook. “A questi ragazzi dico che le porte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono sempre aperte per voi! Vi aspetto – prosegue – e insieme inizieremo a far comprendere a tutti che in Italia non ci possono né devono essere discriminazioni sociali e culturali. Sono certa che abbiate tanto da insegnare”.

