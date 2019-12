Calabria, nuovo maxi blitz contro la ‘Ndrangheta: 18 arrestati con accuse gravissime, colpiti clan tra i più pericolosi della Regione [NOMI e DETTAGLI]

13 Dicembre 2019 13:20

Calabria: arrestati 18 esponenti di vertice delle principali organizzazioni criminali di tipo mafioso

Nelle prime ore della mattinata odierna la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione ad un articolato provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nell’ambito del procedimento penale 430/19 RGNR DDA (operazione denominata “TESTA DEL SERPENTE”) coordinato dal Proc. della Repubblica dott. GRATTERI, dal Proc. Agg. dott. Vincenzo CAPOMOLLA e dal Sost. Proc. dott. Camillo FALVO.

Il provvedimento di fermo riguarda i sottonotati 18 esponenti di vertice delle principali organizzazioni criminali di tipo mafioso operanti a Cosenza (clan di ‘ndrangheta LANZINO-RUA’-PATITUCCI, detto anche Clan degli ITALIANI, e clan degli ZINGARI o gruppo ABBRUZZESE c.d Banana):

ABBRUZZESE Luigi, cl. 1985; ABRUZZESE Antonio, cl. 1984; ABBRUZZESE Marco, cl. 1990; ABBRUZZESE Nicola, cl. 1988; ABBRUZZESE Franco, cl. 1973; MAROTTA Antonio, cl. 1979; CASELLA Francesco, cl.1963; BEVILACQUA Antonio, cl.1956; COLASUONNO Antonio, cl. 1978; ALUSHI Claudio, cl. 1996; ATTENTO Adamo, cl. 1991; PORCARO Roberto, cl.1984; DRAGO Carlo, cl.1964; DRAGO Giovanni, cl.1993; TURBOLI Alberto, cl.1980; TURBOLI Danilo, cl.1995; D’ELIA Andrea, cl. 1992; GERMANO Pasquale, cl. 1994,

ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio, estorsione (tentata e consumata), nei confronti di numerosi titolari di attività commerciali ed imprenditoriali situate nel cosentino, porto e detenzione illegali di numerose armi anche da guerra, reati in materia di stupefacenti, usura in danno di imprenditori che versavano in stato di bisogno, lesioni.

Si tratta di condotte tutte poste in essere dagli indagati avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento

ed omertà delle vittime, nonché al fine di agevolare la consorteria mafiosa riconducibile al gruppo “Lanzino/Rua’/Patitucci”, e al gruppo c. d. degli ZINGARI riferibile alla famiglia ABBRUZZESE alias BANANA.

