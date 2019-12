Felice Anno Nuovo! Auguri di Buon Capodanno 2020! Ecco le IMMAGINI più belle per la notte di San Silvestro da condividere su Facebook e WhatsApp

31 Dicembre 2019 17:00

Felice Anno Nuovo, Auguri di Buon Capodanno 2020: ecco tante immagini da condividere con le persone care la Notte di San Silvestro

Tra poche ore va in archivio il 2019 e parte l’anno nuovo, il 2020. C’è grande attesa tra la gente impegnati nell’organizzazione di cenoni e feste. Il Capodanno, primo giorno dell’anno, è carico di significato, segna l’inizio di un nuovo periodo, come se fosse un rito di passaggio, tra una fase della propria vita che si è conclusa e un nuovo capitolo che sta per iniziare, con tutto quel che ne consegue, tra cui molti buoni propositi.

Ecco tante immagini nella gallery in alto per celebrare la notte di San Silvestro, il Capodanno 2020 e fare gli auguri di un Felice Anno Nuovo.

