Messina: Natale sotto le Stelle a Briga Marina

27 Dicembre 2019 19:09

Messina, a Briga Marina musica divertimento per grandi e piccini

Il gran finale di “Natale sotto le stelle a Briga Marina” anticipa il weekend e già da oggi , venerdì 27, organizzazione ed espositori a lavoro per i partecipanti.

Gli spettacoli sono iniziati oggi pomeriggio con i piccoli bambini del Coro della parrocchia San Mauro di Giampilieri Marina che, coordinati da Caterina D’Angiò Cafeo, che si sono esibiti in divertenti canzoni natalizie.

Per la prima serata in musica, lo spettacolo sarà affidato a “Le Dissonanze”, band di professionisti diversa dal solito, dal repertorio italiano per soddisfare qualsiasi esigenza.

