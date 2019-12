9 Dicembre 2019 17:36

“Dai voce al nostro silenzio”. A Bova Marina iniziativa contro la violenza di genere promossa dall’Associazione Thesis

“Emozioni a colori” è stato questo il tema della manifestazione svoltasi qualche giorno fa a Condofuri presso i locali del Centro Giovanile Padre V. Rempicci, promossa ed organizzata dall’Associazione socio-culturale Thétis in collaborazione con il Corso di pittura Colorando. “Il corso Colorando – spiega Teresa Romeo dell’Associazione Thesis – è gratuito ed è una delle attività svolte ogni lunedì presso il centro giovanile di Condofuri Marina. Il corso nasce dalla tenacia e passione di Sandrina Marino che con impegno segue le corsiste da tanti anni, permettendo loro di raggiungere ottimi risultati. L’evento socio-culturale “Dai voce al nostro silenzio” – conclude Teresa Romeo – svoltosi a Bova Marina qualche giorno fa, ha inoltre ospitato la mostra “Solo fiori”, un omaggio simbolico alla donna, per ricordare la sua preziosità e per dire NO alla violenza sulle donne”.

Valuta questo articolo