14 Dicembre 2019 12:31

Il videomessaggio degli artificieri del Comando di Reggio Calabria: consigli utili per trascorrere le festività in sicurezza

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie aumenta l’acquisto e l’uso di fuochi d’artificio, per tale motivo gli Artificieri antisabotaggio del Nucleo Provinciale di Reggio Calabria scendono in campo per mettere in guardia la cittadinanza sull’uso improprio del materiale pirotecnico. Ecco un video con tutte le info utili per trascorrere le feste in sicurezza:

