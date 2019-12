11 Dicembre 2019 18:36

Entrano in commissione Bilancio del Senato nuove modifiche alla Manovra: arriva il contributo da 400 euro per il latte artificiale

Entrano in commissione Bilancio del Senato nuove modifiche alla Manovra: tra questi il bonus per l’acquisto del latte artificiale per le mamme che non possono allattare: potrà arrivare fino a 400 euro al mese ed essere erogato fino al 6º mese di vita del neonato. Entro marzo saranno stabiliti i requisiti per l’accesso al bonus.

