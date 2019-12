Biglietti Reggina-Viterbese, la società chiama a raccolta i tifosi: super promozione in Tribuna Est

3 Dicembre 2019 11:22

Biglietti Reggina-Viterbese, la società è intenzionata a riempire lo stadio Granillo: il comunicato per annunciare la promozione biglietti in Tribuna Est

Biglietti Reggina-Viterbese – Con due giornate di anticipo la Reggina si è laureata campione d’inverno del Girone C di Lega Pro. Il torneo è quasi giunto a metà e domenica allo stadio Granillo si disputa l’ultima gara casalinga prima del giro di boa. La società amaranto chiama a raccolta i tifosi, spera in un grande colpo d’occhio, così lancia una super promozione. Ecco il comunicato diramato sul sito ufficiale: “in occasione della gara con la Viterbese prevista per giorno 8 dicembre alle ore 15, gli under 14 e gli over 70 gratis in tribuna est. Tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa dovranno recarsi presso la biglietteria della Reggina a Piazza Duomo muniti di documento d’identità per il ritiro del tagliando di accesso allo stadio. Per gli under 14 il biglietto omaggio sarà rilasciato solo ed esclusivamente se accompagnato dall’acquisto di un biglietto adulto”. La risposta del pubblico di casa sicuramente non si farà mancare, la squadra ha bisogno di sostegno per continuare questa magnifica cavalcata.

