Forza Italia Giovani, ecco il nuovo coordinatore in Sicilia: Berlusconi ha scelto Andrea Mineo

5 Dicembre 2019 21:04

Andrea Mineo è il nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani Sicilia scelto da Berlusconi

Andrea Mineo è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Sicilia nominato da Berlusconi. Mineo, trentadue anni e una laurea in Giurisprudenza, è stato eletto nel 2017 alle amministrative di Palermo, è oggi vice presidente della commissione Bilancio del Comune di Palermo e da gennaio 2019 commissario di FI nel capoluogo siciliano. “Riparte con grande slancio la comunità dei giovani siciliani di Forza Italia – ha commentato Mineo – Continua il percorso che vedrà i giovani siciliani protagonisti del presente e del futuro del nostro movimento. Ringrazio il presidente Berlusconi e il nostro coordinatore nazionale Marco Bestetti per la fiducia riposta in me. Insieme a loro e al nostro coordinatore regionale Gianfranco Micciché, ai nostri parlamentari europei, nazionali e regionali e i nostri assessori continueremo un percorso di valorizzazione dei tanti giovani presenti e attivi sui territori, i quali hanno dimostrato il grande valore della classe dirigente emergente del nostro partito. Il nostro compito sarà quello di creare le condizioni affinché ciascuno di loro possa esprimersi e che le migliori energie presenti sul territorio regionale possano diventare valore aggiunto per il partito”.

Plauso di Micciché

“Ho avuto modo di conoscere e apprezzare in questi anni il costante e appassionato impegno di Andrea in politica per il ruolo di consigliere al Comune di Palermo e di commissario cittadino del partito, riscontrando un generoso attivismo che sono certo proseguirà in questo nuovo ruolo di guida del partito giovanile nell’isola“. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè esprimendo “soddisfazione e apprezzamento” per la nomina di Andrea Mineo a coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Sicilia.

Gli auguri del commissario Falcone

“A nome del coordinamento provinciale catanese, di eletti e militanti azzurri, voglio formulare i migliori auguri di buon lavoro ad Andrea Mineo, neo-coordinatore regionale di Forza Italia Giovani in Sicilia. La nomina del presidente Silvio Berlusconi, opportunamente sostenuta dal coordinatore nazionale FI Giovani Marco Bestetti, premia l’impegno e le capacità dimostrate sul campo da Andrea, un giovane che ha già alle spalle un corposo curriculum politico e una militanza appassionata e di qualità. Congratulazioni, dunque, alla nuova guida dei giovani forzisti siciliani, un’area del nostro partito in costante crescita e che rappresenta una garanzia di capacità e valori per il futuro di Forza Italia”. Lo dichiara Marco Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture e commissario di Forza Italia per la provincia di Catania. Per la nomina di Mineo plauso condiviso anche dal Coordinamento giovanile forzista della Città metropolitana di Catania: “Siamo sicuri che il nuovo Coordinatore regionale saprà espletare al meglio le sue funzioni e saprà ascoltare tutte le voci del coordinamento regionale, indispensabile strumento per formare la classe dirigente del futuro. Complimenti ad Andrea Mineo e auguri di buon lavoro“. Così il Coordinamento giovanile provinciale che, a breve, si presenterà alla città.

Calderone (FI): ”Mineo ragazzo intraprendente e attaccato ai nostri colori”

“Le chiavi del Coordinamento regionale giovanile del partito sono in ottime mani. Andrea Mineo è un ragazzo intraprendente e con grande attaccamento ai colori sociali. Sono certo che l’ottimo lavoro svolto sino a questo punto, sarà per lui motivo di ulteriore impegno all’insegna dei valori liberali che hanno contraddistinto in questi decenni il nostro partito”. Lo ha detto il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone.

Valuta questo articolo