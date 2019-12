Messina, Beppe Picciolo nominato Consulente esperto per le Politiche Socio Sanitarie Nazionali e Regionali a Palazzo Madama

4 Dicembre 2019 10:58

Messina: nomina tecnico-politica di grande prestigio per Beppe Picciolo a Palazzo Madama

Il messinese Beppe Picciolo è stato scelto dal Gruppo Parlamentare di Italia Viva al Senato quale Consulente esperto per le Politiche Socio Sanitarie Nazionali e Regionali.

In stretta collaborazione con il Capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone è stata affidata al dott. Picciolo la consulenza sul realizzando nuovo Piano Nazionale Integrato, che mette a confronto le politiche Sociali, Sanitarie ed Agricole, creando un raccordo tra i vari Enti ed il territorio.

Beppe Picciolo, in particolare, vista la sua specifica esperienza del settore nelle politiche della Salute aveva già ricoperto il ruolo tecnico al Consiglio Superiore di Sanità e poi di Consulente al Ministero della Salute, sempre in collaborazione con l’allora sottosegretario alla Salute, on. Davide Faraone.

“Le battaglie per sostenere una sanità di qualità nel nostro territorio continuano – ha sottolineato Picciolo – e questo delicato ruolo che mi è stato affidato rappresenta, per il nostro Movimento, una nuova opportunità di avere una voce autorevole e competente nelle istituzioni nazionali”.

