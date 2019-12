Bce: in Italia elevato livello debito, non ancora avviato costante percorso riduzione

27 Dicembre 2019 11:35

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – Belgio, Spagna, Francia e Italia, “continuano a registrare livelli di debito molto elevati per i quali non è stato ancora avviato un costante percorso di riduzione”. Ad evidenziarlo è la Bce nel bollettino pubblicato oggi e dopo che il 21 novembre scorso la Commissione europea ha pubblicato i propri pareri sui documenti programmatici di bilancio per il 2020 presentati dai governi dei paesi dell’area dell’euro.

La Commissione Ue, in quell’occasione, ricorda l’Istituto di Francoforte, ha ribadito “che il lento ritmo di riduzione degli elevati livelli del debito in numerosi Stati membri” continua “a costituire motivo di preoccupazione e dovrebbe essere affrontato in maniera risolutiva, anche ricorrendo a eventuali disponibilità straordinarie derivanti dai bassi tassi di interesse”.

Secondo la valutazione svolta, i documenti programmatici di bilancio di un numero considerevole di paesi dell’area dell’euro, si rileva nel bollettino, “presentano rischi di non conformità al Patto di stabilità e di crescita, fattore che desta particolare preoccupazione per i paesi con un elevato rapporto tra debito pubblico e pil. Secondo le previsioni della Commissione, gli aggiustamenti strutturali si discosteranno in maniera significativa dai requisiti del Psc in otto paesi, ossia Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia”. L’Eurogruppo, ricorda la Bce, “ha invitato tutti gli otto paesi a valutare tempestivamente le ulteriori misure necessarie per fronteggiare i rischi individuati dalla Commissione e assicurare che i bilanci per il 2020 siano conformi alle disposizioni del Psc”.

Valuta questo articolo