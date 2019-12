“La verità rende single”: la comicità travolgente di Baz a Taormina

18 Dicembre 2019 12:22

In teatro a Taormina Baz con “La verità rende single”

Divenuto celebre per i suoi personaggi di “BAZ il lettore multimediale” ed il cantante autoriferito “Gianni Cyano” l’artista sardo si cimenta in uno spettacolo dove “si toglie la maschera” e interpreta se stesso dall’inizio alla fine dello show.

“La verità rende single” andrà in scena al Palazzo dei Congressi di Taormina (ME) sabato 28 dicembre ore 20,30 (atto unico 90 minuti). Il tour nazionale proseguirà a Milano, Bologna e Firenze (dopo le tappe sold out del 6/7 dicembre a Roma).

Nel suo spettacolo Marco Bazzoni si mette “a nudo” non solo per mostrarsi autentico e vero, ma soprattutto per svelare con tanta ironia le ipocrisie di un mondo sempre più artefatto e sempre più ambiguo.

Perché siamo falsi quando dobbiamo conquistare una donna? Perché sui social vogliamo apparire diversi da quello che siamo? Perché non sappiamo più distinguere tra realtà e finzione?

“La verità rende single” è uno spettacolo di e con Marco BAZ Bazzoni, con la collaborazione ai testi di Marzio Rossi, Andrea Midena, Matteo Monforte, media partner RDS: si ride, si canta, ci si commuove e si riflette; uno spettacolo con un ritmo incalzante per sorridere delle nostre piccole miserie e delle nostre grandi bugie.

Con il tour nei teatri arriva una significativa svolta alla carriera dell’artista che arriva dopo un’intensa attività di live e dopo i suoi ultimi studi sulla stand-up comedy fatti a Los Angeles, dove si è esibito in diversi comedy club fino ad arrivare all’esordio nel tempio mondiale della comicità, l’Hollywood Comedy Store.

DATE DEL TOUR

6,7 dicembre – Roma – Teatro Garbatella

28 dicembre – Taormina (ME) – Palazzo dei Congressi

20 gennaio – Milano – Teatro Elfo Puccini

4 febbraio – Bologna – Teatro Dehon

6 febbraio – Firenze – Teatro Puccini

In favore dell’ambiente, Baz e l’RDS Christmas Band hanno realizzato la canzone “Natale Reggaeton”, un brano tutto da ballare insieme a “Babbo Natale in infradito”, con la finalità di regalare al nostro Paese una nuova area verde: RDS in collaborazione con “Piantando” (startup nata con l’obiettivo di avvicinare ai temi ambientali più persone possibili) si è già impegnata a piantare 2000 alberi nel corso del prossimo anno.

