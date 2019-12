Messina, ancora un altro colpo di scena a Piazza Cairoli: riapre il Giardino delle Luci

9 Dicembre 2019 23:10

Messina, il Giardino delle Luci riapre i battenti

Ancora un altro colpo di scena stasera a Messina: il Giardino delle Luci non chiude più. In tarda serata l’intenzione di smantellare l’area attrazzetta è stata smentita. Eppure questo pomeriggio il Giardino delle Luci è rimasto spento per più di un’ora, ufficialmente a causa di un cortocircuito. E uno degli organizzatori aveva annunciato la chiusura del Giardino delle luminarie, scrivendo sui social: “Il Giardino delle Luci chiude. Grazie ai consiglieri comunali che hanno gridato allo scandalo. Messina non riesce a sfruttare le belle occasioni. Grazie anche ai messinesi che si sono lamentati. Una conclusione degna della commedia dell’arte…. Tanto rumore per nulla? Non proprio, la città ne esce malissimo, con un grave danno alla propria immagine“.

Al momento il sindaco non ha rilasciato alcuna dichiarazione. De Luca nel pomeriggio aveva incontrato l’associazione MessinaIncentro e con un post sui social aveva comunicato alla città che le luminarie sarebbero rimaste a Piazza Cairoli fino al prossimo 7 gennaio. Il prezzo del biglietto per gli adulti è stato ridotto a due euro, mentre per i bambini al di sotto dei 10 anni è stato azzerato.

Valuta questo articolo