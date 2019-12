Bari, Raffaele Bianco: “la Reggina non può continuare così, basta che perdano due partite…”

31 Dicembre 2019 12:48

Il Bari sembra la concorrente numero uno verso la corsa promozione della Reggina, le dichiarazioni di Raffaele Bianco

Ultimi giorni di riposo in casa Reggina poi il club amaranto tornerà al lavoro in vista della ripresa del campionato, la squadra di Toscano affronterà in trasferta la Cavese. Il club amaranto è attento anche sul calciomercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, la concorrente per la promozione sembra il Bari che si prepara a pizzare nuovi colpi. A parlare è il centrocampista Raffaele Bianco in un’intervista sulle colonne del Corriere dello Sport (ed. Puglia) l’intenzione è quella di ridurre il distacco. “Con la Reggina che non sbaglia un colpo c’è poco da stare allegri, ma basta che perdano due partite di fila e si apre un mondo. La Reggina sta facendo qualcosa che va oltre oscurando quello che abbiamo conquistato negli ultimi mesi. Essere la prima tra le squadre normali non è proprio quello che volevamo pero è un buon punto di partenza. Il girone di ritorno sarà un’altra cosa, date retta a me. Campionato ancora tutto da decidere, la Reggina non potrà continuare la sua folle corsa. C’è lo scontro diretto al Granillo che chiarirà molte cose. Ma noi dovremo vincere sempre, non fermarci mai”.

Valuta questo articolo