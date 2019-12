Barcellona Pozzo di Gotto: Giuseppe Imbesi aderisce al Movimento del presidente Musumeci

15 Dicembre 2019 19:45

Barcellona Pozzo di Gotto: il Consigliere Comunale Giuseppe Imbesi dopo “un’attenta valutazione effettuata in questi mesi che mi ha visto rientrare nel Consiglio Comunale ha deciso di aderire al movimento del Presidente della Regione Sicilia “Diventerà Bellissima”

Il Consigliere Comunale Giuseppe Imbesi dopo “un’attenta valutazione effettuata in questi mesi che mi ha visto rientrare nel Consiglio Comunale ha deciso di aderire al movimento del Presidente della Regione Sicilia “Diventerà Bellissima, che ha come riferimento nella città di Barcellona P.G. l’Onorevole Pino Galluzzo . La decisione, largamente condivisa da coloro che mi sostengono scaturisce dal grande lavoro fin oggi fatto dal nostro Presidente Musumeci per il rilancio della Sicilia e la rinascita dei nostri territori . Questo progetto che ho deciso di sposare è unicamente dettato dalla voglia di rilanciare le sorti della mia città , per questo sono felice di poter mettere a disposizione del movimento la mia passione politica ,il mio impegno verso la collettività”. Aderisce al movimento anche l’avv. Rosario Lizio attento e solerte amministratore della città del Longano. Accolgono con grande soddisfazione la scelta di Imbesi e Lizio l’on Galluzzo ed il coordinatore Del movimento a Barcellona Roberto Meo ed sopratutto il presidente Musumeci.

