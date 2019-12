A Barcellona Pozzo di Gotto arriva il Christmas Street Food: Piazza Duomo si trasforma in un villaggio del gusto, con le migliori specialità del cibo di strada

2 Dicembre 2019 15:43

A Barcellona Pozzo di Gotto fervono i preparativi per il Christmas Street Food: taglio del nastro il 13 dicembre alle 18

Fervono i preparativi nella città del Longano per il “Barcellona Christmas Street Food”, il primo evento natalizio dedicato al buon cibo da strada, organizzato da “Fratellone s.r.l.” e “People on the move”, con il patrocinio e la supervisione del comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Questa mattina, nella sala giunta del Municipio barcellonese si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma, alla presenza di Nino Munafò, assessore con delega ai grandi eventi e Claudio Prestopino, organizzatore.

Location dell’evento sarà la centralissima Piazza Duomo, cuore pulsante della città, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto, con tanto di casette in legno. Un tripudio di luci, colori e sapori della nostra terra. “Barcellona Pozzo Di Gotto è lieta di ospitare il Barcellona Street Food festival, un evento fortemente attrattivo che si concilia perfettamente con la ritrovata vitalità della nostra Città, in grado di offrire una vasta scelta nel campo della ristorazione, della cultura, dello spettacolo e del commercio”. Queste le dichiarazioni dell’assessore Munafò. “Le strade di Barcellona Pozzo Di Gotto – prosegue – nel periodo natalizio saranno ulteriormente arricchite dai gioiosi profumi e dai golosi gusti dello street food: un evento di grande richiamo anche per le realtà limitrofe, che conferma la ritrovata centralità, anche sotto questo profilo, della città del Longano”.

Gli street fooders presenti, accuratamente selezionati dagli organizzatori, proporranno cibo di strada siciliano e non, di alta qualità. Non mancheranno le rivisitazioni in chiave contemporanea e perché no, anche Natalizia. “Da tanti anni organizziamo manifestazioni “on the road” – dichiara entusiasta Claudio Prestopino – e questa di Barcellona Pozzo di Gotto è stata ad oggi una bellissima esperienza. Una fantastica accoglienza da parte degli operatori commerciali della zona e la proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, che sin da subito ha colto il potenziale della nostra proposta, hanno connotato questi mesi di lavoro che culmineranno con i tre giorni di “Barcellona Christmas Street Food”. I 20 operatori selezionati si sono messi in gioco in un periodo dell’anno particolarmente impegnativo, per garantire la migliore qualità e varietà della proposta”.

Il taglio del nastro è previsto venerdì 13 dicembre alle ore 18.00 e la manifestazione proseguirà per tutto il week end. Sabato 14 e domenica 15 dicembre sarà possibile gustare lo street food e bere della buona birra artigianale anche a pranzo. Una scelta questa volta a rendere il cibo di strada anche a misura di “famiglie”. Semplice e diretta anche la modalità di acquisto: le specialità dolci e salate saranno infatti servite al pubblico mediante il cambio con un “token” che potrà essere acquistato presso le due casse centralizzate ubicate nei due accessi principali, lato Via Dante Alighieri e Via Giosuè Carducci. “Con le aperture mattutine nei giorni di sabato e domenica – prosegue Prestopino – daremo a tutti l’opportunità di poter essere presenti e puntiamo anche a rendere più snelle le procedure di acquisto dei “token”, che si possono anche comprare di mattina ed utilizzare la sera. Ci auguriamo che il pubblico a cui ci rivolgiamo voglia premiare questo modello organizzativo che – conclude – pone un forte accento sul “food”, ma non trascura divagazioni ed attrattive diverse”.

Gli orari della manifestazione saranno i seguenti:

Venerdì 13: dalle 18.00 alle 00.00

Sabato 14 e domenica 15: dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 00.00

Elenco degli operatori e delle specialità

1 La Brace Mobile- Bombette pugliesi

2 Lemonbar- Patatwister

3 I tipici siciliani- Pane e Panelle

4 Doddis- Cannoli siciliani

5 Bruno Ribadi- Birra artigianale

6 Unni manci- Panuozzo

7 Fratellone- Beverage

8 De Gustibus-Scaccia Ragusana

9 Il Sambuco- Pane cunzato

10 Antica Polleria del Corso- Arancino Oro Nero dei Nebrodi

11 La Galleria del Gusto- Coppo di totani fritti

12 Panineria D’Arrigo- Panino con salsiccia

13 Raffa- Panino con le braciole

14 Dolci Tentazioni-Ciambelle Americane

15 Don Food- Patata ubriaca

16 Talìa- Polpettine di tonno

17 Il Veccchio Carro-Panino con porchetta di suino nero

18 Ritrovo La Scala- Pizza fritta

19 Oasi 2000- Pidoni messinesi

20 Lia Ci Sì?- I fritti di Lia – Vin Brùle

