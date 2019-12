Messina, ecco il bando per l’Hotel Riviera: 7 milioni 300mila euro il prezzo di vendita [FOTO]

6 Dicembre 2019 14:11

Pubblicato il bando per la vendita dell’ex Hotel Riviera e di 3 locali commerciali posti al piano terra dello stesso stabile sul Viale della Libertà a Messina. Il termine di presentazione delle richieste entro le ore 12 di lunedì 20 gennaio 2020

La IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” Servizio “Edilizia Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha reso noto di aver pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per la vendita dell’ex Hotel Riviera e di 3 locali commerciali posti al piano terra dello stesso stabile sito in Viale della Libertà per un importo complessivo di 7.316.430 euro e fissandone il termine di presentazione della richiesta entro le ore 12 di lunedì 20 gennaio 2020.

Quest’ultimo avviso è conseguente al nulla di fatto derivato dal precedente atto scaduto lo scorso 29 novembre.

La vendita dell’ex Hotel Riviera rientra nel piano di dismissioni redatto da Palazzo dei Leoni.

Valuta questo articolo