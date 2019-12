La Banca Agricola Popolare di Ragusa apre una nuova filiale a Messina

6 Dicembre 2019 16:24

Sarà operativa da lunedì 9 dicembre 2019 la nuova filiale aperta a Messina dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, in via Centonze, ad angolo con la Piazza Ludovico Fulci, a venti metri dalla centralissima via Garibaldi.

I nuovi locali ospiteranno l’Agenzia n. 1 di Messina della Bapr, finora operativa in via Cesare Battisti. Nell’occasione, in adesione al piano d’impresa che vede la Banca impegnata nella ristrutturazione e razionalizzazione della rete commerciale, la Direzione dell’Istituto ha unito le attività dell’Agenzia n.1 a quelle della già Agenzia n.4 di via Garibaldi.

In tale maniera, è l’auspicio del Consiglio di Amministrazione della maggiore banca interamente siciliana, alla vasta e fidelizzata clientela peloritana sarà offerto un migliore servizio: la sede di via Centonze all’angolo con la Piazza Ludovico Fulci è infatti molto centrale, a pochi passi da importanti uffici pubblici, studi professionali e palazzi residenziali. Inoltre, nella nuova filiale sarà operativa un’ampia Area Self dove poter operare.

A dirigere l’Agenzia 1 di Messina sarà la dottoressa Olga De Domenico, coadiuvata da uno staff di provata esperienza nell’area messinese.

La provincia di Messina è adesso servita da quattro filiali nel capoluogo, oltre alle agenzie di Fiumedinisi, Itala, Milazzo, Capo d’Orlando, Taormina e Lipari.

