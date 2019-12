Messina, allarme baby gang a Piazza Cairoli: ragazzini e anziani presi di mira dai bulli

10 Dicembre 2019 11:56

Allarme microcriminalità in centro città, ragazzini e anziani importunati da una baby gang. Il consigliere comunale Gioveni scrive al Prefetto di Messina e chiede un presidio fisso di Polizia a Piazza Cairoli

Bulli in azione a Messina. A lanciare l’allarme è il consigliere comunale Gioveni. Gli atti di bullismo si sarebbero verificati già a partire dallo scorso 7 dicembre nel centro cittadino, in particolare a Piazza Cairoli e presso l’isola pedonale di via Dei Mille, dove alcuni minorenni avrebbero importunato persone anziane e ragazzi. “Tra l’altro, è bene ricordare che proprio piazza Cairoli non è nuova purtroppo a questi brutti episodi e certamente, il periodo natalizio appena iniziato che vedrà affollare le vie del centro di una miriade di cittadini di tutte le età, rischia di aumentarne il numero e le possibilità che si verifichino se non vi è neanche una minima azione di contrasto attraverso provvedimenti finalizzati alla prevenzione e, se occorre, anche alla repressione“- commenta il consigliere comunale Gioveni.

Il consigliere pertanto chiede al Prefetto di Messina di valutare la possibilità di predisporre, quanto meno in questo periodo natalizio e possibilmente dopo detto periodo nei soli week end, l’istituzione di un presidio fisso della Polizia di Stato a piazza Cairoli, al fine di scoraggiare ed eventualmente reprimere possibili azioni di bullismo o in generale atti di microcriminalità.

