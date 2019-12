Avellino, arriva la svolta: tutti i dettagli sulla nuova dirigenza

6 Dicembre 2019 18:34

Le ultime novità in casa Avellino che disputa il campionato di Serie C Girone C, aggiornamenti sul fronte societario

L’Avellino si candida ad essere una protagonista nella seconda parte del campionato di Serie C Girone C, in attesa della prossima giornata arrivano importanti novità sul fronte societario. Nel dettaglio il club cambia proprietà,presso uno studio notarile di Napoli è stato, perfezionato il trasferimento delle quote azionarie, detenute dalla Sidigas, in favore della IDC, rappresentata da Nicola Circelli, amministratore unico al momento della firma. La novità è che Gianandrea De Cesare, il patron della Sidigas, ha ottenuto il diritto di “recompra” da esercitare entro un anno. Ed inoltre è avvenuto anche il pagamento della prima tranche (750 mila euro) del prezzo complessivamente stabilito in 1,3 milioni. Nei prossimi giorni verrà programmata una conferenza stampa per presentare la nuova dirigenza.

