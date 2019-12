Autostrade: Silvestri (M5S), ‘cittadini unica parte lesa, via concessioni’

1 Dicembre 2019 20:43

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – ‘I Benetton hanno perso un’altra occasione per fare la cosa giusta: chiedere scusa agli italiani. Nella vicenda della gestione delle autostrade, l’unica parte lesa è quella dei cittadini. Il resto sono solamente chiacchiere e tentativi di difesa scandalosi”. Così, in una nota, Francesco Silvestri, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

‘La lettera inviata ai quotidiani da Luciano Benetton ha dell’incredibile. Da una parte leggiamo che nessun componente della famiglia ha mai gestito Autostrade, dall’altra che la famiglia Benetton è azionista al 30% di Atlantia ‘ che a sa volta controlla la società Autostrade. E’un controsenso; un tentativo di mischiare le carte e mistificare la realtà. Ed è inaccettabile, se si pensa alle 43 vittime del ponte Morandi e ai loro familiari. Loro, i Benetton, dicono di sentirsi feriti come cittadini, come imprenditori e come azionisti, ma dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e fare i conti con il dolore dei parenti delle vittime”.

