Reggina, la squadra augura buone feste… a modo suo [VIDEO]

24 Dicembre 2019 16:04

I calciatori e lo staff tecnico della Reggina augurano buone feste… a modo loro: il simpatico VIDEO della società amaranto

Poco più di una settimana di vacanza (meritata) per la Reggina, a riposo da ieri e fino al giorno della ripresa degli allenamenti, prevista per giorno 2 gennaio. Festa per tutti, dunque, anche perché il campionato si ferma e riprende domenica 12.

Ma la squadra, così come fatto domenica dal presidente, ha voluto augurare buone feste a tutti i tifosi amaranto. Come? A modo suo, diciamo. Esibendosi (anzi provandoci) sulle note di “Last Christmas” degli Wham. Calciatori amaranto e staff tecnico, tutti hanno messo in mostra le loro capacità canore. Successivamente, gli auguri in brasiliano (di Reginaldo), in argentino (di Denis), in greco (di Sounas), in honduregno (di Rivas) e in francese (di Doumbia), oltre a quelli di altri calciatori e, alla fine, di mister Toscano. In basso il VIDEO pubblicato sulla fan page della Reggina.

