Taglio del nastro a Messina, si inaugura l’asilo dell’Esercito: struttura unica in Sicilia, porte aperte ai figli dei militari e ai bimbi della città

16 Dicembre 2019 11:32

La struttura, prima nel suo genere in Sicilia, verrà gestita da Messina Social City

Mercoledì 18 dicembre alle ore 10, presso la caserma “Crisafulli-Zuccarello” di Messina, il Generale di Brigata Bruno Pisciotta, comandante della Brigata “Aosta” e il sindaco di Messina, Dott. Cateno De Luca inaugureranno l’asilo nido “Lupetto Vittorio”, dal nome della mascotte dell’Esercito. L’opera, realizzata dall’Esercito grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie di ultima generazione, ha elevate performance energetiche e avrà un ingresso indipendente su viale Europa, un ampio parco giochi esterno, aree verdi attrezzate, giardino sensoriale, locali cucina, mensa ed un funzionale parcheggio per i genitori dei piccoli ospiti. La struttura, prima nel suo genere in Sicilia, verrà gestita da Messina Social City, partecipata del Comune di Messina, e sarà frequentata dai figli dei militari dei reparti dell'”Aosta” in servizio a Messina, ma anche dagli abitanti della zona, già a partire dalla conclusione delle imminenti festività natalizie e di fine anno.

