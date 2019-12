Arresti Villa San Giovanni, il GIP: “al Comune asserviti stabilmente agli interessi della Caronte & Tourist in cambio di favori e sovvenzioni”

18 Dicembre 2019 14:20

Arresti Villa San Giovanni: ecco i passaggi amministrativi corruttivi che consentono a Caronte & Tourist con la complicità di amministratori e tecnici del Comune, di realizzare la nuova biglietteria automatica e la corsia Telpass

“Stabilmente asserviti al perseguimento degli interessi della societa’ Caronte & Tourist” in cambio di “favori, utilita’ e sovvenzioni a funzionari e amministratori locali del comune di Villa San Giovanni“. Cosi’ i pm della Dda di Reggio Calabria Walter Ignazitto e Gianluca Gelso ed i carabinieri del Comando provinciale sintetizzano, nell’ordinanza di custodia cautelare, i passaggi amministrativi corruttivi che consentono alla societa’ di navigazione con la complicita’ di amministratori e tecnici del Comune di Villa San Giovanni, di realizzare la nuova biglietteria automatica e la corsia Telpass, “per accelerare le procedure di imbarco e sbarco degli automezzi in transito sullo Stretto di Messina“. “A tal fine – e’ scritto nell’ordinanza del gip Valentina Fabiani – la societa’ di navigazione ha chiesto ed ottenuto di modificare profondamente l’area anzidetta. Opere effettuate in assenza dei necessari titoli abilitativi di tipo edilizio e paesaggistico, grazie alla complicita’ di chi, in seno all’amministrazione comunale di Villa San Giovanni, avrebbe dovuto invece garantire la regolarita’ delle relative procedure“. Il vettore marittimo, secondo l’accusa, aveva l’esigenza di “realizzare tale complesso intervento edilizio prima dell’estate 2018 in modo da attivare il nuovo sistema di imbarco in concomitanza con l’aumento esponenziale di veicoli e passeggeri, che di regola si registra nei mesi di luglio e agosto, nonche’ di superare taluni oggettivi ostacoli amministrativi“. Da qui, l’intervento dei vertici societari Antonino Repaci e Calogero Famiani a “promettere illecite utilita’ ai pubblici ufficiali preposti all’istruttoria della pratica”. I tecnici Francesco Morabito e Giancarlo Trunfio, al fine di soddisfare l’interesse di Repaci e Famiani, che intendevano realizzare le opere nell’immediatezza ed occupando abusivamente aree di proprieta’ dell’Anas, adottavano “pretestuosamente un provvedimento di autorizzazione urbanistica esprimendo parere, dal punto di vista urbanistico, favorevole alla realizzazione, anziche’ avviare la necessaria istruttoria, anche attraverso apposita Conferenza dei servizi per la concessione del permesso di costruire”. Morabito e Trunfio, “concordavano con Repaci Antonino l’esecuzione dei lavori sulla base della mera ‘autorizzazione’, e quindi in assenza del permesso di costruire; omettevano di constatare e segnalare che i lavori erano stati avviati da Caronte & Tourist prima del necessario provvedimento autorizzativo del 13.6.2018 e, comunque, venivano proseguiti senza i necessari titoli abilitativi urbanistici, paesaggisti e sismici”. I due tecnici “sostenevano fraudolentemente la legittimita’ degli interventi edilizi, indicandoli come ritualmente autorizzati, anche nelle interlocuzioni con gli esponenti dell’Amministrazione comunale, del Consiglio comunale e della Commissione territorio dello stesso Consiglio“.

