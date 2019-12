Arrestato latitante calabrese: deve scontare 10 anni per violenza sessuale su minore e traffico di droga [NOME e DETTAGLI]

6 Dicembre 2019 08:24

In arresto il latitante Antonio Rao, calabrese di 67 anni, deve scontare 10 anni di carcere per violazione della legge sugli stupefacenti e violenza sessuale su minore

Tratti in arresto 2 latitanti in Bolivia dalla Squadra mobile di Torino e dal Servizio Centrale Operativo di Roma insieme al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip): in manette Antonio Rao, calabrese di 67 anni, e Joseph Michel Bernard Dalmasso, francese di 62 anni.

Il primo deve scontare 10 anni di carcere per violazione della legge sugli stupefacenti e violenza sessuale su minore di anni 18, il secondo cinque anni e sette mesi di carcere per droga.

Erano stati arrestati nel 2012 nell’ambito dell’inchiesta “Rewind” della Squadra mobile di Torino, che aveva sgominato un gruppo criminale vicino alla criminalità organizzata calabrese dedito all’importazione di cocaina: Rao era il tramite tra i trafficanti brasiliani e quelli italiani. Dopo la scarcerazione, Rao aveva violentato una ragazzina romena costringendola ad assumere cocaina.

