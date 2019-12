24 Dicembre 2019 17:11

Sicilia, morto l’anziano investito 6 giorni fa da un’auto: 54enne indagato per omicidio stradale

È morto dopo sei giorni di agonia l’89enne investito da un’auto a Caltanissetta. La vittima, Umberto Sanguedolce, era stato travolto da un’auto in via Don Minzoni la sera del 18 dicembre scorso, mentre camminava a piedi. Alla guida dell’auto c’era il 54enne G.S., che adesso è indagato per omicidio stradale. L’89enne si è spento stamattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Elia a Caltenissetta.

