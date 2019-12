Messina, anziano precipita in un burrone: eroico salvataggio dei Vigili del Fuoco

4 Dicembre 2019 18:22

I Vigili del Fuoco di Messina hanno tratto in salvo un 79enne che era precipitato in un burrone a Monte Capo Scaletta, nelle montagne sovrastanti Giampilieri

Corsa contro il tempo a Messina per salvare un anziano. I Vigili del Fuoco di Messina hanno tratto in salvo un 79enne che era precipitato in un burrone a Monte Capo Scaletta, nelle montagne sovrastanti Giampilieri. Le operazioni di salvataggio sono state condotte anche con l’ausilio dei medici del 118, intervenuti a bordo dell’elicottero Drago 62 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania. L’anziano è stato imbarcato a bordo dell’elicottero e trasportato al Policlinico di Messina per le cure del caso.

Valuta questo articolo