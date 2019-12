Reggio Calabria: premio internazionale d’arte per Antonia De Salvo [FOTO]

30 Dicembre 2019 19:05

500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci: premio d’arte per l’artista reggina Antonia De Salvo

Consegnato all’artista reggina Antonia De Salvo il Premio Internazionale d’arte omaggio a Monnalisa la Gioconda, nel 500° Anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, per la sua opera pittorica in cui rivisita la rappresentazione del cielo, “il cerchio”, e della terra, “il quadrato”, Leonardo da Vinci realizza l’Uomo Vitruviano, capolavoro e sintesi delle proporzioni ideali del corpo umano, inscrivibile nelle due figure divine e “perfette”. Nel 2007, l’artista mossa da una suggestione atletica, memoria del limite e del suo superamento, realizza “il tassello mancante”. Ricerca dell’umano nel divino o del divino nell’umano? Non fa alcuna differenza in questa rappresentazione. Il divino è umano, l’umano è divino. L’uomo qui disegnato è di spalle, accanto vi è una donna eco della sua costola, “mancante”; è parzialmente coperto da un cerchio, la sua croce forse… il cerchio sulla sinistra è parzialmente sfumato “L’Irrisolto”, quello a destra è tracciato, è presenza, è “Misura” proporzione e spazio, parte di un tutto perfetto, di un divino perfetto, umanificato da ciò che non c’è: il “tassello mancante”, l’obiettivo disatteso, il sogno dimenticato.

