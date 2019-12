10 Dicembre 2019 22:34

Antonella Papiro (M5S): “finalmente il primo collaudo degli ascensori disabili alla stazione di Capo d’Orlando. Entro Natale saranno in funzione e disponibili ai viaggiatori”

Per favorire la mobilità e la fruizione dei servizi nelle stazioni da parte dei viaggiatori con disabilità o a ridotta mobilità, RFI sta realizzando un programma di interventi di natura strutturale e tecnologica. Sono circa 2000 le stazioni medio/piccole interessate di questi interventi (tra cui quella di Capo d’Orlando), in cui sono stati realizzati graduali adeguamenti compatibili con i vincoli presenti (strutturali, architettonici, logistici) insieme ad interventi di riqualificazione o potenziamento, In conformità alle norme nazionali ed europee, al fine di eliminare qualunque barriera architettonica, consentendo l’accessibilità a tutti i binari. “Purtroppo – informa la Deputata 5 stelle Antonella Papiro – nonostante l’ultimazione dei lavori alla stazione sia avvenuta a maggio 2019, l’accessibilità al secondo binario non è mai stata garantita a causa di problematiche di natura tecnica riferibili al collaudo degli ascensori, non ancora avvenuto dopo l’ultimazione dei lavori. Ho prontamente contattato chi di competenza in Rfi, avanzando anche una richiesta ufficiale, e oggi sono davvero felice che a seguito del mio sollecito, finalmente sia avvenuto il collaudo statico della struttura portante del vano ascensore per disabili della stazione. Il responsabile della circolazione di Rfi – prosegue la deputata Orlandina – mi ha inoltre comunicato che entro Natale entrerà in funzione e quindi a disposizione dei viaggiatori. Mi rendo conto che solo chi vive sulla propria pelle questi disagi apprezza a pieno l’importanza di questo risultato per la zona di Capo D’Orlando, l’evoluzione di una società parte sempre dall’abbattimento delle barriere, perché la libertà comincia dove finiscono i limiti”.

