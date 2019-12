Sicilia: Angela Foti del M5S è la nuova vice presidente dell’Ars

28 Dicembre 2019 20:00

Sicilia: con la votazione di queste ore a Sala d'Ercole si ricostituisce il plenum del consiglio di presidenza, dopo le dimissioni dello scorso 13 settembre del vice presidente Giancarlo Cancelleri, andato nel frattempo a ricoprire la carica di viceministro ai trasporti e infrastrutture del governo Conte

E’ Angela Foti del Movimento 5 Stelle la nuova vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, con 31 voti su 60. Con la votazione di queste ore a Sala d’Ercole si ricostituisce il plenum del consiglio di presidenza. dopo le dimissioni dello scorso 13 settembre del vice presidente Giancarlo Cancelleri, andato nel frattempo a ricoprire la carica di viceministro ai trasporti e infrastrutture del governo Conte. Il nome della deputata acese, alla sua seconda legislatura, ha trovato la convergenza della maggioranza dei votanti dell’aula all’Ars. Angela Foti è stata peraltro già capogruppo della compagine parlamentare M5S nella passata legislatura ed è componente della commissione alle attività produttive. “Si tratta di un ruolo di grande responsabilità – spiega Angela Foti – da affrontare con quella maturità politica che il Movimento 5 Stelle, ormai forza di governo, è in grado di interpretare nel migliore dei modi. Ringrazio i deputati per la fiducia che mi hanno espresso”.

L’accordo era per eleggere il deputato del Movimento Francesco Cappello che però si è fermato a 28 voti. Un voto anche per il deputato dem Nello Dipasquale. L’aula è stata aggiornata il 6 gennaio alle 11 per i 40 anni dell’omicidio del presidente della Regione Piersanti Mattarella alla quale sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

