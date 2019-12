Amoruso e la Reggina, se non è amore questo: “Mi manchi…”

27 Dicembre 2019 18:13

Ancora una volta, attraverso i suoi canali social, l’ex bomber amaranto ha ricordato la Reggina: ma in questo caso il suo non è un messaggio qualunque

Che sia stata tra le esperienze più belle, intense e passionali (se non la migliore) della sua carriera, non c’è dubbio. Ma che ultimamente la stia ricordando più volte con piacere non può che inorgoglire un popolo che, in fatto di passione e calore, non è secondo a nessuno. Ancora una volta, l’indimenticato ex bomber amaranto Nicola Amoruso pensa alla Reggina. Lo fa di nuovo attraverso i social, ma non è un messaggio come gli altri. No, almeno non questa volta.

Non è il classico messaggio di supporto o la normalissima frase di circostanza. Ma, soprattutto, non è stato interpellato nell’esprimere questo messaggio. Lo ha fatto così, spontaneamente. Nella giornata di ieri, l’ex attaccante ha postato una history Instagram con la foto di una sua esultanza al Granillo corredata dalla canzone “Mi manchi” di Fausto Leali in sottofondo. Se non è amore questo…

Valuta questo articolo