Ambiente: inquinatori nel mirino in Sila

3 Dicembre 2019 08:52

Spazzatura ovunque, gettati senza rispetto alcuno per il territorio: inquinatori nel mirino in Sila

Uno spettacolo indecoroso in molte zone periferiche della città, rifiuti ovunque, gettati senza ritegno e senza rispetto alcuno per il territorio. In questi mesi il lavoro delle forze preposte al controllo del territorio non si è fatto attendere. I Carabinieri della forestale appartenenti alla locale stazione, supportati dalle guardie del Servizio Nazionale Vigilanza Ambientale-LIPU e gli uomini della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore non si sono scoraggiati ed hanno iniziato a visitare quasi con cadenza giornaliera siti e strade inzozzate da loschi figuri. All’innegabile aspetto preventivo si è aggiunto purtroppo anche quello repressivo, necessario e sacrosanto. Sono state comminate decine di sanzioni da parte dei carabinieri forestali e da parte dei poliziotti provinciali, sanzioni amministrative pecuniarie che in alcuni casi partono da trecento euro a tremila euro per i rifiuti non pericolosi e se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio mentre sono di carattere penale quelle riguardanti enti ed imprese. Un territorio violentato da comportamenti indecenti che trova però la netta risposta delle forze preposte al controllo che seppur in organico molto ridotto riescono spesso nel silenzio a colpire chi attenta al nostro patrimonio. Gli inquinatori sono avvisati.

Antonio Mancina

Valuta questo articolo