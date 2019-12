12 Dicembre 2019 14:58

Altomonte: il sindaco Coppola incontra Poste Italiane. Individuate insieme le soluzioni per migliorare i servizi offerti dall’Azienda

Si è svolto nei giorni scorsi in Municipio un proficuo incontro tra l’amministrazione comunale di Altomonte e i responsabili di Poste Italiane Francesco Odierno (direttore Filiale), Maria Rosa D’Amico (responsabile Recapito) e Maria Lea Pettolino (responsabile Relazioni Istituzionali) per fare il punto della situazione sui servizi offerti dall’Azienda. Tra le richieste del Comune quelle di potenziare l’Ufficio Postale e l’ATM Postamat – l’unico presente in paese – oltre al servizio di recapito (in particolare per le raccomandate assicurate) soprattutto per le contrade rurali, dove risiedono molte persone anziane ma anche numerosi turisti. Con il primo cittadino sono state condivise le soluzioni per migliorare la qualità della consegna della corrispondenza ai cittadini facilitando il lavoro dei portalettere. In particolare la proposta di installare delle cassette modulari è stata accolta favorevolmente dallo stesso sindaco che si è detto disponibile a valutarne la fattibilità con i propri tecnici. “La difficoltà – dichiara il sindaco Coppola – interessa allo stesso modo i residenti e quanti possiedono nel nostro comune le seconde case e trascorrono qui gran parte dell’anno. Ci sono state difficoltà di recapito non solo per la posta ordinaria, ma anche per le raccomandate e fatture o bollette di utenze. Anche noi come Comune dobbiamo fare degli sforzi, per migliorare toponomastica e numerazione civica, anche nelle contrade rurali”. Poste Italiane ha ribadito la sua piena disponibilità, ricordando che Altomonte rientra tra i Piccoli Comuni dove sono stati realizzati, nell’ultimo anno, gli interventi promessi dall’Azienda nell’incontro “Sindaci d’Italia”: in particolare un murale sulle pareti esterne dell’ufficio postale, l’installazione di ATM Postamat di nuova generazione e il rifacimento delle cassette postali.

“Ottime anche le prospettive di collaborazione tra Comune e Azienda su una serie di proposte che saranno valutate – ha concluso il primo cittadino – come ad esempio la realizzazione di una app che faciliti l’individuazione degli indirizzi e dei destinatari e iniziative culturali rivolte all’educazione finanziaria delle nuove generazioni e alle tematiche della inclusione e delle disabilità, oltre che dell’associazionismo in genere”.

