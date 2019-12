Alta velocità, ecco il nuovo orario invernale: nuovi Treni Frecciargento diretti Venezia-Reggio Calabria [DETTAGLI]

11 Dicembre 2019 12:58

Ferrovie dello Stato: il programma invernale prevede settemila treni al giorno, uno in partenza ogni 12 secondi fra corse regionali, Frecce, Intercity giorno e notte e Freccialink

Le Ferrovie dello Stato hanno presentato ieri a Milano il nuovo orario invernale che sarà operativo da domenica 15 dicembre. Ben settemila treni al giorno, uno in partenza ogni 12 secondi. Questa l’offerta dell’azienda con 6.500 corse regionali, 297 Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), 108 InterCity Giorno e Notte e fino a 20 FrecciaLink che rispondono alle esigenze di chi sceglie il treno per lavoro, studio, svago e turismo. A questi si aggiungono i 32 EuroCity e gli otto Euronight, che uniscono l’Italia all’Europa. La novità più interessante per la Calabria è l’arrivo nel 2020 di due nuovi collegamenti diretti da Venezia e Padova a Reggio Calabria con fermate intermedie a Venezia Mestre, Padova, Bologna Centrale, Firenze, Roma, Salerno, Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni. Sono attualmente 49 i Frecciargento al giorno che collegano Roma con alcune delle principali città del Nord e del Sud Italia. Le Frecce Reggio Calabria/Villa San Giovanni – Roma sono in connessione anche con la Sicilia grazie ai collegamenti Blu Jet, la società di Rete Ferroviaria Italiana che svolge il servizio di traghettamento con navi veloci tra Villa San Giovanni e Messina.

Aumenta l’offerta Freccenelle aree metropolitane con oltre 300 fermate al giorno nelle stazioni di Milano (+85) e di Roma (+26), 150 in quelle di Napoli (+33) e 76 a Reggio Emilia (+18), così da liberare le città dai mezzi privati e permettere facili interconnessioni con le altre modalità di trasporto urbano e metropolitano. Tra le novità dell’orario invernale di Trenitalia anche i collegamenti Frecciarossa di tarda serata: da Torino a Milano e viceversa nei fine settimana e da Milano a Bologna il mercoledì e giovedì. Da gennaio, inoltre, nuova partenza del week end per i rientri serali da Napoli a Roma. Inoltre, nell’ambito delle azioni per lo sviluppo del turismo, nel fine settimana saranno attivi collegamenti per Oulx e Bardonecchia da Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano per soddisfare la domanda di viaggiatori amanti della montagna.

