Baracche a Messina, festa a Palazzo Zanca: consegnate le chiavi dei nuovi alloggi alle famiglie delle case d’Arrigo

27 Dicembre 2019 14:53

Messina, stamattina la cerimonia di consegna a Palazzo Zanca: entro fine gennaio si procederà alla demolizione di tutte le baracche per realizzare la via Don Blasco

Grande festa questa mattina per le 32 famiglie delle case D’Arrigo. Il Comune di Messina ha consegnato le chiavi dei nuovi alloggi alle famiglie in graduatoria. Entro fine gennaio si procederà alla demolizione di tutte le baracche per realizzare la via Don Blasco.

“Ringrazio l’Arisme e i dipendenti e funzionari comunali per averci consentito il raggiungimento di questo ulteriore importante risultato. Andiamo avanti“- ha commentato il sindaco De Luca. Come ringraziamento, gli abitanti durante la cerimonia hanno consegnato una targa al primo cittadino e al presidente di Arisme, Scurria.

Valuta questo articolo