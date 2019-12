Allerta Meteo, la Tempesta di Santa Lucia si appresta a flagellare la Calabria: allarme mareggiate sul Tirreno, Sabato scuole chiuse a Tropea

13 Dicembre 2019 15:20

Allerta Meteo, allarme mareggiate in Calabria: domani, sabato 14 dicembre, scuole chiuse a Tropea

Dal pomeriggio di oggi nel basso Tirreno si abbatterà la “Tempesta di Santa Lucia”. A causa del maltempo previsto per le prossime ore, il Sindaco di Tropea (Vibo Valentia) Giovanni Macrì ha disposto per la giornata di domani, Sabato 14 Dicembre, la chiusura di tutte le scuole e la sospensione del mercato settimanale e la sospensione della circolazione stradale sul Lungomare dalle 20 di oggi fino alle 22 di domani. Grande preoccupazione in tutta la Calabria tirrenica per le forti mareggiate in arrivo nelle prossime ore, con venti impetuosi di maestrale.

Per monitorare la situazione in tempo reale, segnaliamo le migliori pagine del nowcasting:

