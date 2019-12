Allerta Meteo, la “Tempesta di Santa Crispina” colpirà con violenza Calabria e Sicilia joniche nella giornata di Giovedì 5 Dicembre: allarme alluvioni

4 Dicembre 2019 13:47

Per la “Tempesta di Santa Crispina” previsto forte maltempo al Sud Italia nelle prossime ore. Al momento, nelle ore diurne, fa molto caldo al Sud e soprattutto in Sicilia: alle ore 12:30 avevamo già +24°C a Sciacca, +23°C a Castelvetrano, +22°C a Trapani, +21°C a Castellammare del Golfo, +20°C a Palermo e Oristano, +19°C a Cagliari e Positano, +18°C a Reggio Calabria e Iglesias.

Il maltempo delle prossime ore sarà molto violento, e inizierà a colpire la Sardegna nel pomeriggio di oggi, Mercoledì 4 Dicembre, con violenti temporali sul cagliaritano e piogge intense su tutta la fascia tirrenica della Regione. I fenomeni più estremi, però, si verificheranno domani, Giovedì 5 Dicembre, nel giorno di Santa Crispina, martire cristiana molto venerata in tutto il Mediterraneo. Si tratta di una ricorrenza molto sentita soprattutto in Algeria e Tunisia, dove la donna venne uccisa a Theveste nel 304 d.C., in Numidia, nell’attuale città algerina di Taoura, al confine con la Tunisia, proprio nella zona in cui si trova il minimo depressionario del Ciclone Mediterraneo che domani – nel giorno esatto di Santa Crispina – si abbatterà sul Sud Italia.

Sarà un Giovedì di maltempo molto violento in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. I fenomeni più estremi si verificheranno nelle zone joniche calabresi e siciliane soprattutto tra l’Aspromonte e le Serre, nella fascia jonica delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Pioggia torrenziale anche su Catanzaro città e nella Sicilia orientale, tra Messina e Catania, e in tutta l’area meridionale dello Stretto di Messina.

Per seguire le pagine del nowcasting in cui viene indicata la situazione meteo in tempo reale con tutte le mappe attualmente disponibili: