Alla Camera di Commercio la “Mostra di Creazioni Artigianali di Artisti Messinesi”

12 Dicembre 2019 12:58

Sabato e domenica inoltre si terrà un laboratorio gratuito di lettura creativa per bambini, saranno presenti il Coordinamento Telethon e il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana

L’Associazione 7000, che da anni opera sul territorio e guida un Centro Diurno di Riabilitazione socio – psico – pedagogico rivolto ai soggetti con disabilità psichica, presenta il 13, 14 e 15 Dicembre presso il Salone della Borsa della Camera di Commercio l’annuale Mostra di Creazioni Artigianali di Artisti Messinesi. Numerosi artigiani e artisti di Messina e non esporranno le loro creazioni. Gli orari sono: Venerdì 13 dalle ore 16.00 alle 20.30. Sabato e Domenica, ininterrottamente dalle ore 10.00 alle 20.30. Nell’ambito dell’evento Maria Letizia Davì Monteleone sabato pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.30 e domenica mattina dalle ore 10.30 alle 12.00 terrà un laboratorio gratuito, di lettura creativa per bambini dal titolo “Metti le carte in favola”. Ogni bambino partecipante riceverà un simpatico gadget. Saranno presenti il Coordinamento Telethon di Messina e il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana. L’organizzazione è di Ela Carnabuci. Ingresso Libero.

